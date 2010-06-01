Урожай озимых зерновых ожидается на уровне 21 млн. тонн

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай озимых зерновых в 2010 г. около 21 млн. тонн.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, текстом которого располагает УНИАН.

«Валовой сбор зерна озимых с учетом площадей под культурами и данных Госкомстата составит около 21 млн. тонн», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что, учитывая фактическое состояние посевов, имеющиеся запасы продуктивной влаги в почве, ожидаемые погодные условия и согласно агрометеорологическим расчетам, в 2010 году урожайность озимых ожидается: пшеницы - 29 ц/га, ржи - 20 ц/га, ячменя - 27 ц/га.

По оценкам специалистов Гидрометеорологической службы, по состоянию на 25 мая озимые культуры на 65% площадей находятся в хорошем состоянии, урожайность этих посевов ожидается средней и выше средней. На площади около 32% посевы преимущественно в удовлетворительном состоянии - наиболее вероятна их урожайность ниже средней, 3% посевов - в неудовлетворительном состоянии.

Согласно комплексной оценке влияния погодных условий на формирование урожая озимых культур, условия нынешнего года оцениваются как несколько хуже прошлогодних и близкие к средним.

По предварительным расчетам, созревание озимых культур текущего года состоится в сроки, близкие к среднемноголетним.

Уточнения к прогнозу урожайности озимых культур и прогноз урожайности и валового сбора всех зерновых, зернобобовых и крупяных культур в Украине будут составлены в конце июня т.г.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине под урожай 2010 года озимые на зерно и зеленый корм, включая рапс, в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 10,1 млн. га, что превышает показатель прошлого года на 2,9%, или 287,3 тыс. га.

Зерновые культуры на зерно посеяны на площади 8,6 млн. га, что на 3,7%, или 304,9 тыс. га, больше аналогичного показателя прошлого года, в том числе пшеница посеяна на площади 6,668 млн. га (на 2,6% больше), рожь – 0,3 млн. га (на 38% меньше), ячмень – на 1,588 млн. га (на 25% больше).

Озимый рапс на зерно посеян на площади 1,4 млн. га, что на 1,4%, или 19,8 тыс. га, меньше прошлогоднего.