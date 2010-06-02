Сельхозобщество "Моевское" увеличило убытки почти в 10 раз

Сельскохозяйственное ОАО по выращиванию семян сахарной свеклы "Моевское" в 2009 году увеличило убытки в 9,5 раза, или на 34 тыс. грн., по сравнению с 2008 годом – до 38 тыс. грн.

Об этом говорится в финансовом отчете предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в 2009 году чистый доход предприятия от реализации продукции сократился на 7,61%, или 0,112 млн. грн., – до 1,360 млн. грн., а валовой доход – на 3,89%, или 0,066 млн. грн., – до 1,632 млн. грн.

Справка УНИАН. Сельскохозяйственное ОАО по выращиванию семян сахарной свеклы "Моевское" (Винницкая обл.) основано в 1994 году. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур, свеклы, семян сахарной свеклы.

36,987% и 11,382% акций предприятия принадлежат двум физическим лицам.