Новороссийский зерновой терминал оштрафован на 10 млн.руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации оштрафовала ОАО «Новороссийский зерновой терминал» на 10,4 млн. рублей за злоупотребление монопольным положением на рынке перегрузки зерна на экспорт в пределах глубоководных портов Азово-Черноморского бассейна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

Согласно сообщению, ОАО «Новороссийский зерновой терминал» и ОАО «Новороссийский морской торговый порт», которые составляют одну группу субъектов хозяйствования, в 2009 году безосновательно повысили стоимость указанных услуг с 425 руб./тонна до 470 руб./тонна, а впоследствии до 550 руб./тонна.

Согласно выводам ФАС, рыночная доля этой группы составляет более 50%.