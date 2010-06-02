Президент подписал закон о компенсации расходов аграриям

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон об изменении даты введения новой бюджетной программы о компенсации расходов сельхозпроизводителям за корову.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства

Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины" относительно поддержки сельскохозяйственных производителей.

Закон регулирует на законодательном уровне вопросы введения новой бюджетной программы относительно компенсации расходов сельскохозяйственным товаропроизводителям за имеющуюся на 1 января соответствующего года корову с 1 января 2011 года, а не с 1 января 2010 года, как это предусматривалось ранее принятым законом.