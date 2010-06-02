Янукович подписал закон о расходовании средств в АПК

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о расходовании средств, которые поступают от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Текст закона размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменения в статью 209 Земельного кодекса Украины".

Согласно закону, средства, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, используются на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных потребностей, улучшение соответствующих угодий, охрану земель в соответствии с разработанными программами и проектами землеустройства, а также на проведение инвентаризации земель. Использование этих средств на другие цели не допускается.

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.