Азаров заявляет, что не допустит повышения цены присвоения номера

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что не допустит необоснованного повышения стоимости услуги по присвоению номера в базе данных Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

“У меня лично глубокое возмущение вызвал случай, когда стоимость присвоения номера в электронной базе данных Госпотребстандарта хотят сделать дороже, чем стоимость проведения экспертизы и оценки соответствия (продукта – УНИАН), которые проводят органы сертификации”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что такая норма действовать не будет. “Это своеволие остановлено – я уже подписал соответствующее решение”, - сообщил премьер-министр. При этом он заявил, что не допустит подобных повышений цен на какие-либо услуги. “Предупреждаю, каждая попытка ввести подобные платные услуги, создать контору “Рога и копыта” под крылом государственных органов закончится тем, что не останется ни рогов, ни копыт”, - сказал Н.АЗАРОВ.