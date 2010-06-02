Минтруда против введении социальных карточек

Министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА не поддерживает инициативу Министерства аграрной политики о внедрении социальных карточек на сельхозпродукцию для малообеспеченных граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Мировой опыт показывает, что лучше все же двигаться не с помощью каких-то там натуральных выплат, а лучше отдавать деньгами. Такой опыт более гибкий, мобильный и эффективный, нежели внедрение социальных карточек», - сказал В.НАДРАГА.

Министр подчеркнул, что правительство пытается сохранить все льготы для малообеспеченных граждан.

«Такая помощь должна иметь адресный характер. Если человек, исходя из его социального статуса и доходов, может рассчитывать на ту или иную поддержку со стороны государства, если человек имеет право на эту помощь, то такая поддержка должна состояться, а если не имеет – поддержки не будет», - добавил министр труда и соцполитики.

Как сообщал УНИАН, 31 мая министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что МинАП предлагает отказаться от государственного регулирования цен на продукты и выдавать малообеспеченным гражданам «социальные карточки» для приобретения сельскохозяйственной продукции.