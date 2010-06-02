Прогноз МинАП урожая зерновых остается на уровне 46-47 млн.тонн

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует урожай зерновых культур в текущем году на уровне 46-47 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

Министр напомнил, что всего в Украине под урожай 2010 года озимыми и яровыми зерновыми культурами засеяно около 15 млн. га.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что, по данным министерства, посевы яровых зерновых в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии. “Яровые в нормальном состоянии. Сегодня никаких пожарных мероприятий ни правительство, ни министерство не предпринимало”, - сказал он.

В то же время министр добавил, что на сегодняшний день как в Украине, так и на сопредельных рынках, в частности в Российской Федерации, существует проблема достаточно высоких переходных остатков зерна, что может сказаться на ценовой конъюнктуре на внутреннем рынке Украины в этом году. В этой связи он отметил, что недавно профильное министерство Российской Федерации вышло с предложением на правительство России о финансовом стимулировании экспорта зерна из страны. В этом украинское министерство усматривает одну из угроз стабильности цен на внутреннем рынке.

В то же время, сообщил А.ПРИСЯЖНЮК, на уровне Кабинета министров Украины уже проведено отдельное совещание, посвященное ходу будущей уборки урожая. На нем, в частности, обсуждались вопросы предоставления на льготных условиях украинским аграриям горюче-смазочных материалов, а также вопросы активизации деятельности Аграрного фонда Украины по закупке переходных остатков зерна внутри страны для предупреждения возможного обвала цен.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстат, в Украине в 2009 г. собрано 46 млн. тонн зерна (в весе после доработки), из них продовольственного зерна – 22,3 млн. тонн (48%), фуражного – 23,7 млн. тонн (52%).