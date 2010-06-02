Artyomovsk Winery будет поставлять продукцию в Великобританию

Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery заключил контракт с одним из крупнейших импортеров в Англии – компанией Monolith-UK на поставку своей продукции под торговой маркой Krimart в Великобританию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе завода.

Согласно сообщению, торговая марка Krimart была представлена вниманию зарубежных специалистов на недавней международной профессиональной выставке вин London International Wine, которая проходила с 18 по 20 мая в выставочном центре Excel (Лондон, Великобритания). Итогом участия в выставке стало заключение контракта между Артемовским заводом шампанских вин и компанией Monolith-UK.

В пресс-службе пояснили, что Международная выставка London International Wine Fair является самым крупным ежегодным событием в мире алкогольной индустрии. В этом году в выставке приняли участие 1125 экспонентов со всего мира. Artyomovsk Winery был единственным производителем игристых вин из Украины, участвовавшим в выставке.

Справка УНИАН. Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery производит игристые вина исключительно традиционным бутылочным способом. На территории Украины представляет торговые марки Krimаrt, «Артемовское», «Крым». Экспортные поставки игристого от Артемовского завода шампанских вин охватывают более двадцати стран мира.