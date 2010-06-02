В 2009 году в Хмельницкой области из производственного цикла выбыло 13% тракторов, 15% кукурузоуборочных и кормоуборочных комбайнов, 16% зерноуборочных комбайнов, 18% свеклоуборочных машин и в пределах 6-21% специализированной техники для животноводства.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, поступления техники на с/х предприятия края уменьшилось. В частности, тракторов, комбайнов, сеялок поступило в 2,6-3,3 раза меньше, чем выбыло. В среднем на 100 предприятий было закуплено 18 тракторов (в 2008 г. - 24), 8 сеялок (9), 6 зерноуборочных комбайнов (10).

Уменьшение количества, например, тракторов, привело к увеличению нагрузки на один трактор с 97 га пашни в 2008 г. до 109 га - в 2009 г.

Вместе с тем увеличивается количество техники в хозяйствах населения. Так, на начало 2010 года хозяйства населения имели 9,1 тыс. тракторов, что на 753 единицы больше, чем в предыдущем году, 844 зерноуборочных комбайна (на 70 единиц больше).

Справка УНИАН. В 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях области насчитывалось 7,1 тыс. тракторов, 2,4 тыс. комбайнов, в том числе 1,7 тыс. зерноуборочных, 361 Свеклоуборочная машина, 4,6 тыс. единиц других видов техники для посева и сбора сельскохозяйственных культур и 2,4 тыс. - для животноводства.