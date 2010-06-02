«Хортицю» признали лучшей premium водкой России

По итогам международного дегустационного конкурса «Лучшая водка года/Best vodka of the year» в России золотую награду получила «Хортиця». Об этом УНИАН сообщили в компании.

Лучшую водку выбирали в восьми категориях. В сегменте «Премиальный/Premium» победителем была признана единственная украинская водка «Хортиця Премиум». «У нас это уже шестая победа с начала года – мы получаем награды и на международных конкурсах, и на национальных. Абсолютное качество является идеологией нашей компании и сегодня это подтверждают международные (мировые) эксперты», - отметил генеральный директор ТД «Хортица» в России Сергей ВЕЛИЧКО.

Конкурс проводится в России с 2008 года и был учрежден с целью выявления лучших водочных брендов в различных ценовых сегментах. Организаторами конкурса выступают коммуникационное агентство «MACRO event» и ВНИИПБТ Российской академии сельскохозяйственных наук.

В 2010 году в конкурсе приняли участие более 100 образцов. Победителей Конкурса определяли ведущие эксперты-дегустаторы ликероводочной отрасли со всего мира. Профессиональная оценка образцов проходит методом слепой дегустации в присутствии независимых наблюдателей. В наблюдательный совет приглашаются представители заводов-участников, а также средств массовой информации. Такая методика выбора победителя делает конкурс максимально честным и справедливым, поэтому и победа в нем считается большим успехом среди производителей.

Медалисты и победители конкурса «Лучшая водка 2010» будут представлены в Музее Истории Водки, расположенном под сводами уникального историко-архитектурного комплекса - Измайловского Кремля.

Как отмечают в компании, по итогам 2009 года «Хортиця» вошла в «десятку» наиболее продаваемых марок российского алкогольного рынка. Таким образом, компания за год нарастила долю рынка на 33%, обновив «десятку лучших» своим появлением.

Справка УНИАН. ТМ «Хортиця» становится победителем алкогольных соревнований не впервые. Среди ее многочисленных «трофеев - золотая медаль на международном конкурсе International Wine and Spirits Challenge-2010, который прошел в апреле в Лондоне, а также - победа «Хортицы» в рамках ПродЭкспо-2010 в феврале, где высшую награду конкурса получила не водка, а завод - ЛВЗ «Хортиця», ее выпускающий.