Стабилизация ситуации в АПК - одна из основных задач Кабмина

Стабилизация экономической ситуации в агропромышленном комплексе, наряду со строительством и развитием промышленности, является основной задачей для правительства Украины на сегодняшний день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на расширенном совещании по вопросам анализа ситуации и перспектив развития АПК.

«Мы собираемся ресурсы все, которые имеем, сосредоточить именно на реализации и на подъеме этих трех направлений», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в сфере АПК есть очень много проблем, которые требуют немедленного решения, среди них и работа Аграрного фонда.

«Мы создали такой мощный инструмент как Аграрный фонд – почему АФ не работает и когда он заработает? Опять я услышу – дай деньги и заработает Аграрный фонд, а вот без денег он не заработает. Но я всем говорю – с деньгами и дурак дело поправит. А вот как поправить дело, чтобы расходование ресурсов было минимальным, но эффективным?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он напомнил, что Украина является третьим по величине экспортером зерна. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что было бы позитивом, если бы Украина не только числилась в числе крупнейших экспортеров зерна, но и развивала производство продукции из этого зерна.

«С одной стороны, можно себя кулаком в грудь стучать, а с другой стороны - нужно подумать, рационально ли это, или насколько это рационально. А не рациональнее ли было перерабатывать все, что мы получаем и собираем, и уже в виде готовой продукции экспортировать. Что для этого нужно сделать? Понятно, что этого за месяц, а может быть, даже за год этого не сделаешь. Но мы же с вами не временщики, мы должны заложить основы на годы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр поставил вопрос о том, почему уже не первый год в Украине сокращается поголовье крупного рогатого скота. Об этом много говорят, отметил Н.АЗАРОВ, однако ситуация не меняется.

«Говорим, говорим, а оно (поголовье – УНИАН) продолжает сокращаться. Где-то мы должны остановиться», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что по сравнению с советскими временами поголовье скота сократилось раз в пять.

«Это страшная цифра», - подчеркнул премьер.

Также Н.АЗАРОВ критически отозвался о состоянии аграрной науки.

«Где отечественные комбайны, где современные отечественные трактора, где набор инвентаря отечественный, где новые сорта?», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что на развитие аграрной науки ежегодно выделяется по 500 млн. грн.

«Мне говорят - мало расходуем денег опять. Мы на Академию аграрных наук, мне сегодня сказали, полмиллиарда гривень в год расходуем. Может эти полмиллиарда отдать на строительство какого-нибудь свинокомплекса, больше отдачи будет», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что сознательно заостряет критику, поскольку о плохом состоянии АПК говорить приходится не первый год, а ситуация не меняется.

Н.АЗАРОВ отметил, что в ходе сегодняшнего совещания необходимо выработать пути решения проблемных вопросов, поручить вице-премьер-министру Виктору СЛАУТЕ взять контроль над решением проблем, и уже через месяц проанализировать первые результаты.