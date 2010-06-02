До 2013 года будет создан прозрачный рынок сельхозземель

Программа экономических реформ на 2010-2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» предусматривает создание до конца 2012 года прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения на основе единой системы земельного кадастра.

Этот документ одобрен сегодня Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины.

Согласно документу, размещенному на сайте Президента Украины, для создания прозрачного рынка земли планируется разработать эффективный механизм оборота земель сельскохозяйственного назначения, создать электронный общегосударственный кадастр земли и соответствующую земельно-информационную базу данных, провести инвентаризацию земельных ресурсов, а также упростить механизм выделения земельных участков под строительство.

При этом до конца 2012 года предусматривается создать эффективные профессиональные государственные службы, которые бы отвечали за ведение кадастра и регистрацию прав собственности на землю.

Для реализации намеченного планируется принять законопроекты «О рынке земель» и «О государственном земельном кадастре». Напомним, принятие этих законов необходимо для отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Результатом земельных реформ должно стать функционирование рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил о начале реализации первого этапа экономических реформ в Украине.

Программа экономических реформ на 2010–2014 гг. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», разработанная и одобренная Комитетом по экономическим реформам при Президенте Украины, будет реализовываться в три этапа: 2010 год, 2011-2012 гг. и 2013-2014 гг.