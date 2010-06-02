АМК оштрафовал «Миргородский КХП №1»

Полтавское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ДП ГАК «Хлеб Украины» «Миргородский КХП № 1» на 5 тыс. 100 грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы отделения, переданном агентству УНИАН.

Сообщается, что отделение установило, что предприятие, осуществляя переработку зерна гречихи на крупу гречневую, без объективных на то причин применяло разную стоимость этой услуги для отдельных потребителей при расчете зерном (помол). Поскольку такие действия привели к ущемлению интересов потребителей услуги, отделение обязало предприятие уплатить штраф в государственный бюджет.