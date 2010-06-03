АМК выдал рекомендации производителям хлеба Хмельницкой обл.

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины вынесло рекомендации крупным производителям хлеба и хлебобулочных изделий Хмельницкой области (ОАО «Славутский хлебозавод» (г. Славута), АООТ «Нетишинхарчопром» (г. Нетишин), ЧП «Добрый хлеб» (пгт. Теофиполь), ООО «Агробизнес» (г. Волочиск), хлебопекарня «Мамин хлеб»(г. Красилов), ООО «Стиоми-Холдинг» (г. Киев), ЗАО «Изяславский хлебозавод» (г. Изяслав) по недопущению искусственного роста цены на хлеб.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель отделения Виталий ОЛУЙКО.

«Предприятиям дана рекомендация принять неотложные меры по предотвращению безосновательного роста цен и создания искусственного дефицита хлеба и хлебобулочных изделий, которые производятся и реализуются предприятиями. Кроме того, указанные компании должны выполнять соответствующие распоряжения Хмельницкой областной государственной администрации, которыми введено государственное регулирование цен на производство муки, хлеба и хлебобулочных изделий и установлены предельные торговые надбавки на отдельные продовольственные товары в процентах к оптово-отпускной цене производителя независимо от количества продаж», - отметил он.

В.ОЛУЙКО добавил, что рекомендации председателя отделения Антимонопольного комитета Украины являются обязательными для рассмотрения. О результатах рассмотрения предприятия обязаны сообщить в течение 10 дней.