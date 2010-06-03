«ИНГО Украина» выплатила 243,3 тыс. грн. возмещения

Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» произвела две выплаты страхового возмещения по договорам страхования сельскохозяйственных рисков.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховые случаи наступили в период перезимовки. По причине неблагоприятных погодных условий погибли посевы озимых культур (ячменя и рапса). Поврежденные поля находятся на территории Херсонской области.

По информации компании, общая сумма выплат составила 243 тыс. 336,32 грн.

Выплаты были осуществлены ООО ТД «Продэксим» и ООО ТД «Горностаевский райагрохим», с которыми у АСК «ИНГО Украина» заключены договоры страхования сельскохозяйственных рисков.

По условиям договоров АСК «ИНГО Украина» взяла на себя обязательства компенсировать расходы, связанные с наступлением страхового события в результате гибели или повреждения посевов озимых сельскохозяйственных культур, в случае наступления страховых рисков (заморозков, вымерзания, града или удара молнии, землетрясения, урагана, ливня, паводка, засухи и пр.), а также противоправных действий третьих лиц.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам I квартала 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 99 млн. грн., страховые выплаты составили 47,3 млн. грн.