Минагрополитики прогнозирует экспорт 20-21 млн. тонн зерна из Украины

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует экспорт 20-21 млн. тонн зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году (июль 2010 г. – июнь 2011 г.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

Также он сообщил, что по состоянию на 2 июня Украина экспортировала 19,9 млн.

тонн зерновых. «Мы считаем, что отгрузим в июне еще около 850 тыс. тонн», - добавил он.

По его данным, в текущем году экспорт пшеницы составил 7,8 млн. тонн, ячменя - 5,8 млн. тонн и кукурузы - 5,2 млн. тонн.