Минагрополитики прогнозирует производство 2,1-2,2 млн. тонн сахара

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует производство 2,1-2,2 млн. тонн сахара в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе круглого стола заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

По его словам, площади под сахарной свеклой позволяют прогнозировать урожай этой культуры на уровне 16 млн. тонн. "Это количество 16 млн. тонн при той ситуации, которая есть на сахарных заводах, мы должны иметь где-то 2,1-2,2 млн. тонн сахара", - сказал замминистра.

Он напомнил, что сейчас ведутся переговоры с Россией и достигнута

предварительная договоренность о выделении квот для реализации украинского свекловичного сахара на российском рынке.

Справка УНИАН. По прогнозу Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», в текущем году площади посевов сахарной свеклы составят 450 тыс. га. По мнению специалистов ассоциации, увеличению посевов будет способствовать резкий рост цен на сахар на внутреннем рынке Украины.

В 2009 году сахарная свекла в Украине была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.