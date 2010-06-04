Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 02.06.10)

Обзор за неделю 24 - 30 мая

Пшеница





После краткосрочной стабилизации в предыдущие две недели, цены на пшеницу все же продолжили в начале текущей торговой пятидневки своё снижение. На фоне очередного обновления локальных минимумов в паре евро-доллар котировки июльских фьючерсов на Чикагской бирже опустились до $4,5 ($165,44 за тонну) за бушель американской пшеницы. Дополнительное давление на цены оказали и новости о том, что крупнейший в мире импортер зерна – Египет начал закупать зерно в России, тем самым частично отказываясь от закупок в США. Из-за роста курса доллара и соответственно удорожания американского экспорта, объем поставок пшеницы из США в последние месяцы существенно сократился. На этом фоне среднесрочная динамика цен на пшеницу скорее будет иметь нисходящий характер.



Кукуруза.

На фоне укрепления американской валюты снижаются на этой недели и цены на кукурузу. Более того произошел пробой восходящего тренда, наблюдаемого с начала апреля. В настоящий момент июльский контракт торгуется в районе $3,54 за бушель ($139,37 за тонну). В этом году посевы кукурузы идут в США по плану, и в начале июня все запланированные площади будут засеяны, хотя в прошлом году к этому времени объем посевных работ был выполнен лишь на 80%. В целом, в ближайшее время поддержать котировки кукурузы сможет лишь ослабление доллара на forex.



Свинина.

Цены на свинину после экспирации майского фьючерса продолжили, как мы и прогнозировали, консолидироваться вблизи уровня $0,81 за фунт ($1782 за тонну). По-прежнему трейдеры не могут определиться с дальнейшей динамикой. С одной стороны предложение свиней существенно снизилось, ввиду активного сокращения поголовья со стороны фермеров в прошлом кризисном году. В тоже время дальнейший рост цен на мясо приводит к тому, что перерабатывающие заводы вынуждены увеличивать цены на конечную продукцию, что отталкивает потребителей. Поэтому, на сегодняшний день можно говорить, что на рынке сформировалось некоторое равновесие. И в ближайшие недели существенных колебаний мы не ожидаем.

Обзор "УНИАН-Экономике" предоставила ФК "Калита-Финанс"

