Мировые цены на сельхозтовары снизились

Мировые цены на сельскохозяйственные товары снизились. Однако высокая стоимость незерновой продукции продолжает удерживать на высоком уровне затраты на импорт продовольствия, особенно в развивающихся странах. Такие выводы содержатся в докладе "Продовольственный прогноз", опубликованном римской штаб-квартирой Всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН /ФАО/.

Основной причиной снижения стало падение мировых цен на зерно и сахар. Так, в связи с перспективой значительного роста объема производства цены на сахар снизились в 2 раза по сравнению с максимальным уровнем, отмеченным в начале года. Однако, как сообщает ФАО, в настоящее время стоимость продовольственной корзины в мире остается на 69% выше, чем в 2002-2004 гг.

Приведенные в документе данные говорят о том, что новый сельскохозяйственный сезон будет удовлетворительным, при этом объем мирового производства в 2010 г., вероятно, достигнет рекордного уровня 2008 г., а мировые запасы зерна будут продолжать расти третий год подряд. Более того, рост производства, скорее всего, не ограничится странами-экспортерами; ожидается, что и многие страны-импортеры получат большие урожаи.

Несмотря на снижение цен, общая стоимость импортного продовольствия в 2010 г. может достичь 921 млрд долл., что на 100 млн. /или на 11%/ больше, чем в 2009 г., но все же ниже рекордной отметки 2008 г. /в 1 трлн долл./, передает ПРАЙМ-ТАСС.