В Закарпатье подтоплены 1,5 тыс. домохозяйств и 3,5 тыс. га угодий

В Закарпатье из-за сильных ливней подтоплений полторы тысячи домохозяйств и 3,5 тыс. гектаров угодий

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

В частности, по его словам, из-за сильных осадков, переувлажнения почвы и отсутствия системы водоотвода по территории Закарпатья подтоплены по состоянию на 4 июня 1 тыс. 422 домохозяйств. Количество уже подтопленных домов уточняется.

Кроме того, по словам Ф.ФИЛИПА, подтопленные 3,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Больше всего пострадали Мукачевский, Ужгородский, Перечинский, Великоберезнянский, Береговский. Виноградовский, Иршавский районы. Самое большое количество подтопленных домохозяйств в Мукачевском районе: в частности, в селе Ракошино подтоплены около 700 домохозяйств.

Как сообщил сегодня во время встречи с журналистами председатель Закарпатской ОГА Александр ЛЕДИДА, в целом подтоплены свыше 40% всех низинных районов области.

Ф.ФИЛИП также добавил, что к работам по ликвидации последствий наводнения привлечены Ужгородский и Мукачевский сводные отряды ГУ МЧС в Закарпатской области, 28 единиц техники, 109 чел. личного состава спасателей. Также работают аварийные бригады Закарпатского облводхоза, Служба автомобильных дорог в Закарпатской области и коммунальные службы.