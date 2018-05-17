Социальный паек: «козырная» карта для бедных

Кабмину предлагают отпустить на волю рынок, отказавшись от искусственного замораживания цен на социально значимые виды продуктов. Малообеспеченных украинцев в данной ситуации должен защитить «социальный паек». Подробности «проекта» пока не сообщаются, но плюсы и минусы инициативы очевидны уже сейчас…

Бедному - паек, богатому - цены

Кризис, инфляция, «высокие» социальные стандарты жизни и удорожание товаров первой необходимости привели к тому, что для многих украинцев уже сегодня качественные молоко и хлеб перешли в разряд деликатесов, не говоря уже о физиологически необходимых нормах потребления мяса, яиц и других продуктов питания. Государственные мужи заботу о малоимущих переложили на плечи сельхозпроизводителей, введя жесткое регулирование цен. Последним приходится из последних сил выкручиваться, чтобы не повысить стоимость социально-значимых товаров, к которым относятся хлеб, макаронные изделия, мясные и молочные продукты, мука, крупы, мясо, яйца, сахар…

Производители неоднократно протестовали против такого «перевода стрелок» и псевдорешения проблемы, поясняя власти, что против рыночных правил бумажными декларациями не попрешь, а при растущих ценах на составляющие себестоимости сделать конечный продукт дешевым невозможно. К примеру, хлебопеки заявляли, что вынуждены нарушать технологию производства, добавляя в продукт более дешевое и менее качественное сырье, чтобы добиться требуемой государством цены.

Кроме того, не стоит забывать, что более 30% населения Украины проживает в сельской местности, и искусственно сбрасывая цены на сельхозпродукцию – молоко, мясо, овощи - государство отбирает доход из их кармана, обеспечивая городское население доступными продуктами. Между тем, в селе качество жизни уж никак не выше городского, поэтому такую дискриминацию понять очень сложно.

Еще одним отрицательным моментом регулирования цен является то, что продукты питания при такой политике дешевеют для всех категорий населения – и для пенсионеров с месячным доходом 700 грн., и для депутатов и бизнесменов, бюджет которых исчисляется десятками тысяч. То есть, тот, кто не может позволить себе дорогие продукты, и тот, кто может, покупают их по одинаковой цене…

Чтобы обеспечить малоимущих минимальным продуктовым пайком и не ставить на колени аграрный бизнес, Минагрополитики выступило с инициативой отказаться от государственного регулирования цен, вместо этого ввести для малообеспеченных граждан «социальные карточки». Логика профильного ведомства простая: задача аграриев – производить продукты питания, а вот опекать бедных и малозащищенных – дело государства. «Наша задача - вырастить, обеспечить продовольственную безопасность и дороже продать. Если есть население, которое не соответствует среднему уровню социального обеспечения, то его проблемы должно решать Министерство социальной защиты и Министерство экономики», - заявил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк. По его мнению, если государство требует сдерживания цен от сельхозпроизводителей, то оно должно предусмотреть компенсации для них. «Или пусть нам дают компенсацию, или пусть лучше вводят социальные карточки. Другого пути для агрария нет», - подчеркнул министр.

Дельный опыт не для нас

Возможно, это действительно реальный выход из сложившейся ситуации. В развитых странах такая система давно уже действует. Так, в США продуктовые пайки – привычный инструмент социальной поддержки. Там малоимущим выдаются талоны, представляющие собой электронную карточку, ежемесячно пополняемую государством из бюджетных средств. Ее можно отоварить необходимыми продуктами питания или одеждой, но нельзя приобретать алкогольные напитки и табачные изделия. В среднем на одного человека выделяется 115 долл. в месяц, на семью - 255 долл. В 2009 году количество американцев, получающих продуктовые талоны, достигло рекордных 31,8 млн. человек при общем количестве взрослого населения 220 млн., то есть, такую помощь получает более 14% населения.

Жизнь в очередной раз нам демонстрирует, что не нужно придумывать велосипед, можно просто позаимствовать проверенную и действенную госполитику. Карточная система, с учетом прозрачной и эффективной работы, вполне может заместить государственное регулирование цен. Но на сегодня это только инициатива. Государственные ведомства должны подсчитать, во что обойдется бюджету администрирование нововведения. Можно предположить, что не в один десяток миллионов, ведь нужно составить адресные списки нуждающихся в помощи граждан, обеспечить их карточками, создать сеть специальных магазинов, где их можно будет отоваривать, или договориться с действующими сетями.

Не стоит забывать и об особенностях украинской экономики – «махровой» коррупции. Введение карточной системы может спровоцировать к действию чиновников с «маленькими» слабостями… И еще один момент – бюджетные дыры, которые уж какой год кряду не одна власть не может залатать, на фоне чего гарантировать наполнение социальных карточек никто не возьмется.

Кроме того, введение социальных карточек и отпуск цен на продовольствие в свободное плавание может привести к значительному удорожанию продуктов, стоимость которых в Украине и так значительно выше, чем в Европе. Нам останется уповать только на совесть производителей и Антимонопольный комитет.

Может ли Украина перенимать опыт развитых стран и внедрять цивилизованные инструменты поддержки незащищенных слоев населения без привнесения своей ложки дегтя, мы оценим, когда система начнет работать. А пока украинцев должна греть мысль, что они не забыты, государство, по традиции, намерено о них заботиться…

Марьяна Щедрая (УНИАН)