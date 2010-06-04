Eavex Capital сосредоточится на агросекторе и фармацевтике

Основанная украинской Sincome Capital при участии швейцарской инвестиционной группы Accuro Group инвестиционная компания Eavex Capital считает привлекательными для западных инвесторов, в частности для совершения сделок по слиянию и поглощению, такие секторы украинской экономики, как фармацевтика и медицинский сервис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава правления Eavex Capital Юрий ЯКОВЕНКО.

«В ближайшее время нам будет что сказать по этому поводу», - отметил он.

Ю.ЯКОВЕНКО также подтвердил заинтересованность компании в участии в приватизационных конкурсах по продаже миноритарных пакетов акций облэнеро.

Глава правления Eavex Capital отметил, что компания планирует нарастить свое присутствие и по другим направлениям на рынке, в связи с чем был увеличен штат сотрудников компании. Пост директора по развитию бизнеса сегодня занимает американский инвест-банкир Артур МАККАЛЛУМ, появился новый руководитель аналитического департамента Владимир ДИНУЛ, ранее работавший в Renaissance Capital.

В то же время Ю.ЯКОВЕНКО отметил, что сегодня к украинскому фондовому рынку остаются «большие вопросы по ликвидности, по free-float».

По его словам, исправить положение на отечественном рынке могли бы возможные инициативы Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку относительно возможности обязать компании перед проведением IPO размещать часть своих акций в Украине. Он также добавил, что улучшению ситуации помог бы учет интересов фондового рынка при проведении приватизации.

По мнению гендиректора инвестиционной группы Accuro Group Роджера ЗУЛЛИГЕРА, в Украине одним из самых привлекательных секторов для инвестирования является сектор финансовых услуг. Исходя из этого, по словам Р.ЗУЛЛИГЕРА, компания и предприняла покупку 10% акций Eavex Capital, а также заключила опцион на покупку еще 10% акций. «Мы считаем покупку миноритарного пакета в Eavex Capital еще одной удачной инвестицией для нашего портфеля», - отметил он.

Справка УНИАН. Инвестиционный дом Eavex Capital (ранее Sincome Сapital) предоставляет полный комплекс сервисов, среди которых: инвестиционный банкинг, торговля ценными бумагами, управление активами, аналитические и консалтинговые услуги, интернет-трейдинг.

Accuro Group – швейцарская инвестиционная группа, основанная в 1992 г. с целями капитализировать возможности и потенциал активов на быстро развивающихся рынках Восточной Европы. Штаб-квартира Accuro Group расположена в Цюрихе. Компания ведет операции в трех бизнес-направлениях: администрирование и дистрибуция глобальных инвестиционных фондов, глобальное управление активами и прямые инвестиции в развивающиеся рынки Европы и Центральной Азии, с фокусом на Украину.