В ближайшие месяцы цены на апельсиновый сок заметно вырастут, поскольку крупнейший поставщик цитрусовых – Бразилия – прогнозирует худший урожай за последние семь лет из-за непогоды, пишет The Financial Times.

Как заявил исполнительный директор ведущего бразильского производителя апельсинового сока - компании Cutrale – Карлос Виакава, в этом году с поставщиками из Бразилии, которые обеспечивают около половины мирового производства этого продукта, были заключены контракты, предусматривающие рост цен на 50–60%. По его словам, некоторые производители подняли цены в три раза, хотя в среднем рост будет менее значительным.