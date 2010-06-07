Прикарпатье планирует ежегодно выделять 2 млн.грн. на озеленение

В Ивано-Франковской области планируют ежегодно выделять 2 млн. грн. на посадку новых садов и выращивание саженцев. Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Согласно полученной информации, эти средства будут предусмотрены в программе «Сады Прикарпатья», рассчитанной на 10 лет.

На Прикарпатье планируют ежегодно увеличивать площади посадки молодых садов и ягодников на 120 га, выращивать 250 тыс. шт. саженцев, внедрять интенсивные технологии выращивания плодово-ягодных культур, увеличивать количество предприятий, специализирующихся на производстве плодов и ягод.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковской области сократились площади садов – с 19,5 тыс. га в 1990 г. до 9,5 тыс. га в 2009 г., а также снизились темпы их восстановления.

Основной причиной называют то, что у большинства сельскохозяйственных предприятий из-за низкой рентабельности и убыточности садоводства нет собственных оборотных средств на восстановление насаждений.