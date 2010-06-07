Прикарпатье планируют нарастить валовое производство зерна
До 2020 года
На Прикарпатье до 2020 года планируют увеличить валовое производство зерна до 540 тыс. тонн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Главного управления агропромышленного развития Ивано-Франковской областной госадминистрации Николай СУХОЛИТКИЙ.
По его словам, за счет интенсификации производства: использования современных технологий, известкования почв и других мероприятий по сохранению и повышению плодородия земли, создания современной селекционной и семенной базы мы «надеемся увеличить к 2020 году валовое производство зерна до 540 тыс. тонн». «Ведь потребность наших жителей в продовольственном зерне составляет 204 тыс. т, а на корм животным и птице нужно еще 270 тыс., тогда как в прошлом году мы собрали только 402 тыс. т. – заметил Н.СУХОЛИТКИЙ. - Собственно, для поддержки того баланса приходится ежегодно завозить из-за границ области свыше 70 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Теперь же, из года в год наращивая сбор зерна, будем уменьшать тот импорт».
Он также сообщил, что в области надеются «добиться производства достаточного количества сахара - по 38 кг на каждого жителя». «Если в этом году плантация сахарных корнеплодов в области достигнет 3,5 тыс. га, то за десять лет ее должны удвоить и выдавать на-гора 250–280 тыс. т сырья, которое обеспечит эффективную работу Городенкивского сахарного завода», - добавил представитель ОГА.