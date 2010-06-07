Эксперты: Мировые цены на "молочку" пошли в рост

Цены на молочные продукты, торговля которыми ведется на мировых рынках, в подавляющем большинстве превысили максимальные отметки ноября-декабря 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

В мае цены на масло выросли с 7% в Германии до 33% в Океании по сравнению с максимальным уровнем 2009 года. На сухое обезжиренное молоко наблюдался рост от 11% в Польше до около 22% в Океании. Цены на сыр типа чеддер в Западной Европе выросли от 7% до 10%.

Сообщается, что интервенции на рынке ЕС могут внести определенные коррективы в рост цен. При этом отмечается, что запасы масла все же более ограничены, чем сухого молока.

Таким образом, достаточно стабильная ситуация на внешних рынках, растущий спрос и цены, несмотря на рост сезонного производства молока в Украине, сдерживают снижение закупочных цен на молоко.

Так, за последний период наблюдается определенная стабильность по ценам на молочное сырье. В частности, средняя закупочная цена на молоко по Украине на уровне 2,7 грн./кг и 2,4 грн./кг за на молоко высшего и первого сорта показала снижение за последние несколько недель не более чем на 2-3%. Аналогичная тенденция наблюдалась и по ценам на молоко от хозяйств населения.