Прикарпатье определит экологично чистые сырьевые зоны

Ивано-Франковск. На Прикарпатье в областном бюджете предусмотрено 120 тыс. грн. для определения екочистих сырьевых зон. Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковской облгосадминистрации. По полученной информации, в областном бюджете на 2010 год предусмотрено 120 тыс. грн. для проведения мониторинга экологического состояния сельскохозяйственных земель. После проведенных обследований территории относительно ее соответствия требованиям нормативных документов, эти земли получат статус специальных зон для выращивания сырья, которое будут использовать для детского и диетического питания.

В целом Ивано-Франковская область планирует в до 2020 г. довести производство экологически чистой продукции до уровня не менее 5-8% от общего валового производства сельскохозяйственной продукции. Также экологически чистую продукцию будут поставлять в санаторно-курортные заведения. Власть области планирует открыть ряд магазинов для реализации экологически чистых продуктов питания во всех городах Прикарпатье.