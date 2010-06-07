НАК “Украгролизинг” привлечет российские и канадские кредиты для строительства элеваторов и закупки комбайнов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, планируется привлечь 290 млн. долл. у российского банка, который пока неизвестен, ведутся переговоры. За эти деньги закупят 1 тыс. комбайнов и 300 тракторов, которые будут передавать в лизинг украинским производителям на 7 лет под 4% годовых.

В пресс-службе отмечают, что сейчас отрабатываются детали и механизмы инвестиционного проекта.

Также “Украгролизинг” планирует построить элеваторы общей мощностью 100 тыс. тонн. Для этого привлекут канадские кредиты на сумму 117 млн. канадских долларов.

В настоящее время продолжается мониторинг оптимальных площадок под строительство. Строительство начнется с тех, которые будут быстрее готовы и более четко будут отвечать всем условиям.

Конкретные поставщики, кредиторы, операторы – весь механизм проекта будет прописан отдельным специальным постановлением Кабинета министров, сообщает пресс-служба компании.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

В 2009 году "Украгролизинг" передал аграриям в финансовый лизинг 851 единицу сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн. грн.