«Поляна» планирует открыть 30 магазинов в Украине

ООО «Поляна Украина Групп» до конца 2010 года планирует открыть 30 виномаркетов «Поляна» в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в частности, магазины планируется открыть в Харькове, Запорожье, Полтаве, Житомире, Николаеве и Ялте.

В компании отметили, что 5 июня т.г. в Одессе в ТРЦ «Ривьера» открылся одиннадцатый виномаркет площадью 565 кв. м с ассортиментом, насчитывающим более 3 тыс. наименований.

По словам руководителя сети виномаркетов «Поляна» Ирины ШАУТИДЗЕ, до конца этого года в Одессе будет открыто еще как минимум два магазина сети.

Справка УНИАН. ООО «Поляна Украина Групп» – сеть специализированных магазинов по продаже вина и других алкогольных напитков. По состоянию на 5 июня 2010 года сеть состоит из 11 магазинов в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Чернигове, Севастополе и Одессе. Общая торговая площадь – 7602,4 кв. м.