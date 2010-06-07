В Черниговской области запущен семенной завод

В селе Дмитриевка Черниговской области запущен крупнейший в области семенной завод, строительство которого длилось с 2007 года и обошлось инвесторам в 30 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

По словам генерального директора завода Юрия ЛИПОВЯКА, предприятие может принимать, очищать, высушивать, протравливать и фасовать около 12 тонн зерна в час. Для сравнения он привел пример самого мощного предприятия области, занимающегося семеноводством, которое может произвести и довести до необходимых кондиций на собственных мощностях 300-500 тонн семян за сезон. Завод в Дмитриевке это же количество семян может переработать всего за 2-3 дня.

«Мощностей предприятия хватит, чтобы обслуживать семенной комплекс не только Черниговской, но и Сумской и Харьковской областей», – сказал Ю.ЛИПОВЯКА.

Весь процесс производства на заводе – от принятия и сушки до фасовки зерна – компьютеризованный. Одна рабочая смена состоит из восьми рабочих, включая оператора, который видит всю технологическую цепь на мониторе. Оборудование предприятия – как иностранного, так и украинского производства – настроено на переработку семян четырех культур: пшеницы, ржи, ячменя и рапса.

Владельцем нового завода является украинская компания с французскими инвестициями «Деснагрейн», которая выращивает в Украине пивоваренный ячмень и рапс. Основателем «Деснагрейн» является крупная французская компания «Шампань сериаль», включающая 10 тысяч производителей зерна, 164 перерабатывающих предприятия и выращивает у себя на родине свыше 2,5 млн. тонн зерна в год.