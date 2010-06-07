6 млн. грн. на развитие селекции использованы неэффективно

В Черниговской области средства из государственного бюджета в сумме 6 млн. грн. на развитие селекции в животноводстве были использованы неэффективно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КРУ в Черниговской области.

Согласно сообщению, аудиторы КРУ проверили эффективность использования бюджетных средств, направленных предприятиям АПК на создание, сохранение, воссоздание и рациональное использование племенных ресурсов в 2006-2009 годах по программе «Селекция в животноводстве и птицеводстве на предприятиях агропромышленного комплекса».

Всего государственную поддержку на общую сумму 10,85 млн. грн. по этой программе получили 55 предприятий агропромышленного комплекса области. В то же время, установлено, что 6 млн. грн. были использованы неэффективно.

Аудиторы выявили, что хозяйства не обеспечили сохранение племенного поголовья – из-за низких качественных показателей, отсутствия скота, заболевания его на лейкоз, нехватки оборудования и т.п.

За указанный период 11 предприятий области прекратили свое существование, а 12 потеряли статус племенных. По 6 предприятиям возбуждались дела о банкротстве. Два из них ликвидировано, по одному проводится процедура санации, а еще два, хоть и возобновили работу, рассчитавшись с долгами, но все их показатели ухудшились. Специалисты КРУ сделали вывод, что эти предприятия были не в состоянии развивать селекционное дело, а вложенные в них средства не возымели эффективного влияния на развитие селекционно-племенного дела в регионе.

По результатам аудиторского исследования подготовлен ряд предложений как на государственном, так и на региональном уровнях.