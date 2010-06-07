«Украгролизинг» стал распорядителем средств госбюджета

НАК «Украгролизинг» стала главным распорядителем средств государственного бюджета, которые направляются на приобретение отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

Соответствующие изменения закреплены постановлением Кабинета Министров Украины № 387 от 2 июня 2010 года «О внесении изменений в Порядок использования средств государственного бюджета, которые направляются на приобретение отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга и мероприятия по операциям финансового лизинга», которое опубликовано на сайте правительства.

До этого распорядителем средств было Министерство аграрной политики Украины.