Украина запретила ввоз жвачных животных из КНР

Ветеринарная служба Украины запретила ввоз в Украину жвачных животных, сырья и продукции из них из Китайской Народной Республики. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Запрет введен в связи с регистрацией заболевания чумой мелкого рогатого скота на территории Китайской Народной Республики.