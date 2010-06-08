Украина запретила ввоз жвачных животных из КНР
12:49, 08 июня 2010Агро
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Из-за вспышки чумы
Ветеринарная служба Украины запретила ввоз в Украину жвачных животных, сырья и продукции из них из Китайской Народной Республики. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.
Запрет введен в связи с регистрацией заболевания чумой мелкого рогатого скота на территории Китайской Народной Республики.
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