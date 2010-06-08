Кировоградская область снизила прогноз урожая зерновых

Аграрии Кировоградской области планируют получить в 2010 году валовой сбор зерна в объеме 2,6 млн. тонн, вместо прогнозируемых в начале посевной кампании 3,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития ОГА Иван ВЛАДОВ.

По его словам, ранними зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 669,1 тыс. га, в т.ч. пшеницей - 290,8 тыс. га, ячменем - 348,5 тыс. га, горохом - 20,6 тыс. га, овсом - 5,8 тыс. га.

«Урожай мог бы быть лучше, помешали погодные условия в апреле. Озимые культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Из 431,1 тыс. га погибли лишь 2%, или 10,8 тыс. га. Однако, ранние зерновые под вопросом. Все будет зависеть от погоды, нужны дожди», - пояснил И. ВЛАДОВ.

Он также отметил, что потери озимого рапса составляют 22%, культура погибла на площади 23,9 тыс. га из 108,2 тыс. га засеянных. 81% сохранившихся побегов (68,6 тыс. га) находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 19% (15,7 тыс. га) – в слабом.

И. ВЛАДОВ отметил, что для проведения зерноуборочной кампании в области имеются в наличии 2712 комбайнов, из них 712 единиц – импортного производства. Подготовка техники на сегодня составляет 96%. Заготовлено 26,3 тыс. тонн дизельного топлива и 5,8 тыс. тонн бензина, что составляет, соответственно, 100% и 109% от необходимого объема.

Средняя нагрузка на комбайн - 247 га.