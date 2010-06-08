ЕБРР выделит СП "Нибулон" 50 млн. долл. кредита

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит одному из крупнейших на сельскохозяйственном рынке Украины операторов ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Нибулон" (г. Николаев) кредит в размере 50 млн. долл. США на развитие зерновой инфраструктуры.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь представительства ЕБРР в Украине Антон УСОВ, данный проект был одобрен сегодня на Совете директоров банка.

По его словам, кредитное соглашение может быть подписано на следующей неделе.

Общая стоимость проекта - 112,4 млн. долл. США.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.