Херсонским аграриям необходимо 1,265 млрд. грн.

Херсонским аграриям для проведения комплекса летне-осенних полевых работ необходимо 1,265 млрд. грн., из них для проведения уборочных работ - 0,605 млрд. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации, на сегодняшний день аграрный сектор области обеспечен финансовыми ресурсами на 80,42%.

Дефицит средств составляет 81,35 млн. грн., из которых потребность убыточных предприятий - 21,46 тыс. грн.

В частности, агропредприятия прогнозируют привлечь 619 млн. грн собственных средств и позаимствовать 226,24 млн. грн.. Из общей суммы займов коммерческие кредиты составят 80,64 млн. грн., банковские кредиты - 418,89 млн. грн., в том числе льготные - 394,35 млн. грн.