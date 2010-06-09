В Херсонской обл. урожайность зерновых может упасть на 20-25%

В Херсонской области из-за грунтовой засухи в апреле-мае урожайность ранних зерновых культур может снизиться на 20-25%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации со ссылкой на специалистов Центра научного обеспечения агропромышленного производства области и специалистов ведущих хозяйств области, указанные погодные условия негативно отразились на развитии ранних яровых зерновых культур, особенно ярового ячменя.

По данным управления, согласно плану развития агропромышленного комплекса и сельских территорий на 2010 год сельхозтоваропроизводители области предусматривали произвести по всем категориям хозяйств 1,872 млн. т зерна.

С целью выполнения этих заданий осенью 2009 года посеяно 482 тыс. га озимых зерновых культур (108,7% к прогнозу), из них озимой пшеницы - 381 тыс. га (99,1%), ржи - 3,9 тыс. га (54,3%), ячменя - 97,2 тыс. га (188,8%).

Почти 90% посевов озимых вошло в зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии. Благодаря наличию в течение длительного периода снежного покрова на полях, зимовка озимых колосовых культур, несмотря на критически низкие для региона температуры, прошла удовлетворительно. Более того, за зимний период произошло значительное накопление продуктивной влаги в почве. В целом за зиму выпало 212-243 мм осадков, то есть 208-228% сезонной нормы, тем самым создав благоприятные предпосылки для получения высокого урожая зерновых культур.

Имея в достаточном количестве минеральные удобрения, семена высоких репродукций, сельхозтоваропроизводители ожидали получить 2,027 млн. т зерна. Однако погодные условия скорректировали ожидания аграриев.