В Херсонской области поголовье КРС сократилось

В Херсонской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) в январе-мае 2010 года сократилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и на 1 июня т.г. составило 147,6 тыс. голов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

В частности, поголовье коров за отчетный период сократилось на 5,5% – до 80,7 тыс. голов, поголовье овец и коз – на 3,5%, до 79,3 тыс. голов.

В то же время, на указанную дату поголовье свиней увеличилось на 8,1%, до 224 тыс. голов, а поголовье птицы всех видов – на 22,7%, до 6,485 млн. голов.