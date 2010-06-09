В Херсонской области поголовье КРС сократилось
18:53, 09 июня 2010Агро
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В январе-мае на 3,7%
В Херсонской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) в январе-мае 2010 года сократилось на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и на 1 июня т.г. составило 147,6 тыс. голов.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.
В частности, поголовье коров за отчетный период сократилось на 5,5% – до 80,7 тыс. голов, поголовье овец и коз – на 3,5%, до 79,3 тыс. голов.
В то же время, на указанную дату поголовье свиней увеличилось на 8,1%, до 224 тыс. голов, а поголовье птицы всех видов – на 22,7%, до 6,485 млн. голов.
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