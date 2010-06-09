Кременчугский гормолокозавод сократил производство

ОАО «Кременчугский гормолокозавод» (Кременчуг, Полтавская обл.), входящее в состав компании «Юнимилк-Украина», в январе-мае 2010 года сократил производство на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 19 тыс. 313,4 тонны.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе-мае прошлого года молокозавод произвел 20 тыс. 501,7 тонны продукции.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский городской молокозавод» выпускает более 140 наименований продукции. Кроме традиционных молокопродуктов, завод производит биокефиры, биойогурты, шоколадное масло, десерты, кремы, плавленые сыры.

Около 30% продукции завода реализуется в городе, остальное – в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины, а также экспортируется в Россию, Голландию, Японию и Польшу.

В 2003 году ОАО "Галактон" приобрело ОАО "Кременчугский гормолокозавод".

ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ДП "Галактис" (все – Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.) входят в состав группы «Юнимилк Украина».

В 2009 году Кременчугский гормолокозавод получил прибыль в размере 13,3 млн. грн.