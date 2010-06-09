Кременчугский хлебокомбинат увеличил производство

ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-мае 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличило производство на 5,6% до 5850,8 т.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

По их данным, в январе-мае 2009 года завод произвел 5542,5 тонн продукции.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" - монополист по поставке хлеба в Кременчуге. Значительная часть продукции реализуется в Глобинском,

Кременчугском, Козельщанском, Кобелякском районах области. Предприятие выпекает около 40 тыс. тонн хлеба в сутки.