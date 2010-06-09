«АТБ-маркет» в июле откроет РЦ в Цюрупинске

Компания «АТБ-маркет» в июле этого года намерена открыть распределительный центр (РЦ) в Цюрупинске Херсонской области, размер инвестиций в строительство которого составил около 10 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, складская площадь нового регионального распределительного центра составляет 10,3 тыс. кв. м.

В РЦ предусмотрены четыре температурных режима хранения продукции: +22°C, +10°C, +5°C, -18°C. Складское помещение будет оборудовано 5-ярусной стеллажной системой. На данный момент класс склада определен как "В+", после установки системы управления складом WMS он будет отнесен к классу "А".

Суточный поток транспорта составит 200 машин. Распредцентр сможет принимать и отгружать 2000 паллет в сутки. Среднесуточный грузооборот РЦ составит 100 тонн. Склад сможет обслуживать потребности 100 магазинов сети «АТБ».

«Увеличение транспортных и логистических мощностей предприятия является одним из стратегически важных направлений инвестирования средств компанией «АТБ-маркет» в 2010 году. Новый распределительный центр предназначен для обслуживания торговой сети «АТБ» в Херсонской, Николаевской, Одесской областях и АР Крым. Он позволит упростить планирование, организацию и учет движения товарных потоков на юге Украины», – отметил генеральный директор корпорации «АТБ» Борис МАРКОВ.

Справка УНИАН. ООО «АТБ-маркет» – оператор розничной торговли Украины. Компания основана в 1993 году.

Товарооборот торговой сети «АТБ» за 2009 год составил более 8,9 млрд. грн. (с НДС).

В 2006 году в Украине открылось 50 дискаунтеров «АТБ», в 2007 г. – 52, в 2008 г. – 75, в 2009 г. – 83.

Сегодня предприятие владеет четырьмя распределительными центрами категории «В» (три в Днепропетровске и один в Донецке) и грузовым автопарком, состоящим из 200 автомобилей. Первый региональный распредцентр был введен в эксплуатацию в 2008 году в Донецке.