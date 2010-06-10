В Кировоградской обл. поголовье КРС сократилось на 2%

В Кировоградской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий по итогам января-мая 2010 года сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 164,3 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, в частности, численность коров в области за указанный период сократилась на 0,9% – до 75,5 тыс. голов.

В то же время, поголовье свиней увеличилось на 20,4% – до 292,6 тыс. голов, овец и коз – на 4,6%, до 58,9 тыс. голов, птицы всех видов – на 2,7%, до 5 млн. штук.

Индекс сельхозпроизводства в январе-мае 2010 года составил 102,5%, в том числе у сельхозпредприятий – 113,5%, в хозяйствах населения – 100%.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2009 года индекс сельхозпроизводства в Кировоградской области составил 100,9%, в частности, у предприятий и населения – соответственно 98,6% и 101,4%.