МинАП повысило прогноз экспорта зерна на 2010-2011 МГ

Министерство аграрной политики Украины повысило прогноз экспорта зерна на 2010-2011 маркетинговый год (МГ, с 1 июля 2010 г. по 1 июня 2011 г.) на 10-14% – до 22-24 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы прогнозируем (экспорт – УНИАН) на уровне 22-24 млн. тонн», – сказал он, добавив при этом, что объем экспорта во многом будет зависеть от ситуации на мировых рынках.

Относительно экспорта масличных Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что «пока прогноза нет», поскольку многое будет зависеть от того, подпишет ли Украина в этом году соглашение о зоне свободной торговле с Европейским Союзом.

Он отметил, что европейское сообщество требует, чтобы Украина отказалась от экспортной пошлины на подсолнечник. «Мы пока эту позицию пытаемся отстаивать, чтобы оставить ее как норму», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, отметив, что если пошлина будет отменена, то экспорт масличных значительно вырастет.

Напомним, МинАП прогнозирует урожай зерна в текущем году на уровне около 46 млн. тонн, однако отмечает, что данный показатель может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. в ходе круглого стола заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК озвучил прогноз, согласно которому экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году составит 20-21 млн. тонн.

Также он сообщил, что по состоянию на 2 июня Украина экспортировала 19,9 млн. тонн зерновых.

«Мы считаем, что отгрузим в июне еще около 850 тыс. тонн», – добавил он.

По данным замминистра, в текущем году экспорт пшеницы составил 7,8 млн. тонн, ячменя – 5,8 млн. тонн и кукурузы – 5,2 млн. тонн.