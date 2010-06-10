Все молокоперерабатывающие предприятия оборудуют лаборатории

Министерство аграрной политики Украины намерено обязать все молокоперерабатывающие предприятия оборудовать лаборатории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы готовим приказ, чтобы перерабатывающие предприятия все имели лаборатории и заготовительные пункты обеспечили минимальным лабораторным оборудованием и материалом, чтобы определять, насколько качественное молоко они заготовляют», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он добавил, что ведомство будет требовать, чтобы молоко в Украине производилось качественное.

«Мы добровольно сегодня подписываем соглашение о зоне свободной торговли (с ЕС – УНИАН), и качество производства стоит на первом месте», - отметил министр.