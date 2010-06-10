Украина импортирует 30-40 тыс.тонн белорусского сахара?

Украина рассматривает возможность импорта 30-40 тыс. тонн белорусского сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Нам будет не хватать 30-40 тыс. тонн сахара, и Беларусь имеет возможность поставить этот сахар на наш рынок», - сказал министр, добавив, что по балансам Беларусь имеет возможность экспортировать около 80 тыс. тонн сахара.

«Сегодня мы смотрим форму поставки этого сахара. Скорее всего, если мы его будем покупать, то покупать на госрезерв, для того чтобы мы могли регулировать цену и чтобы не произошел обвал цены на сахар на внутреннем рынке и наши переработчики не пострадали», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

«Если и будет дефицит сахара (на внутреннем рынке Украины – УНИАН), он будет около 10 тыс. тонн. Мы сегодня еще считаем…» - добавил он.

По словам министра, в настоящее время оживились трейдеры, которые получили квоту на льготный импорт сахара-сырца в Украине.

«С ними проводились встречи, и они обязались завезти сахар до августа. Так что белорусский сахар мы будем импортировать по мере потребности», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, повышение цен на сахар не прогнозируется.

«Я убежден, что не будет (подорожания сахара – УНИАН)», - заявил министр, добавив, что, возможно, цены будут колебаться в среднем на 5-10%, как и по другим товарам.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины прогнозирует производство 2,1-2,2 млн. тонн сахара в текущем году.