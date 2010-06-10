РФ отменит ввозные пошлины на 300 тыс. тонн украинского сахара

Российская Федерация в 2011 году отменит ввозные пошлины на 300 тыс. тонн украинского сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«В следующем году мы обязательно выйдем на экспорт в Российскую Федерацию. С Россией у нас подписан договор, что со следующего календарного года они отменят на 300 тыс. тонн украинского сахара ввозные пошлины, которые сегодня составляют 330 долл. за тонну», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 3 июня т.г. в ходе круглого стола заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК озвучил прогноз, что в 2010 году производство сахара в Украине составит 2,1-2,2 млн. тонн. По его словам, площади под сахарной свеклой позволяют прогнозировать урожай этой культуры на уровне 16 млн. тонн.

Также И.ДЕМЧАК напомнил, что сейчас ведутся переговоры с Россией и достигнута предварительная договоренность о выделении квот для реализации украинского свекловичного сахара на российском рынке.

Справка УНИАН. По прогнозу Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор», в текущем году площади посевов сахарной свеклы составят 450 тыс. га. По мнению специалистов ассоциации, увеличению посевов будет способствовать резкий рост цен на сахар на внутреннем рынке Украины.

В 2009 году сахарная свекла в Украине была посеяна на площади 330 тыс. га. Урожай свеклы составил 10 млн. тонн. Производство свекловичного сахара из свеклы урожая 2009 года составило 1,267 млн. тонн. Внутреннее потребление сахара в Украине оценивается в 2 млн. тонн.