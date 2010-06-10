МинАП прогнозирует начало уборочной кампании до 20 июня

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует начало уборочной кампании до 20 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Уборочную кампанию планируем начать через неделю», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что качество зерна в текущем году будет зависеть от погодных условий, однако министерство ожидает, что оно будет в рамках среднегодовых показателей.

Напомним, что МинАП прогнозирует урожай зерна в текущем году на уровне 46 млн. тонн, однако отмечает, что показатель может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.