Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 10.06.10)



Обзор за неделю 31 мая - 6 июня





Пшеница.



Как и ожидалось, цены на пшеницу после некоторой консолидации продолжили свое снижение. При этом темпы падения оказались весьма стремительными. Так, с начала июня стоимость июльских фьючерсов на Чикагской Бирже снизилась более чем на 6%, опустившись до уровня $4,29 за бушель ($157,72 за тонну) – минимум с сентября 2009 года. Падение наблюдается на фоне неблагоприятных прогнозов по запасам зерна. В частности, в 2010/11 маркетинговом году ожидается рост мировых запасов пшеницы на 2,4% до 198,1 млн. тонн, что станет рекордом за последние 9 лет. Усиливающаяся конкуренция на экспортном рынке пшеницы также не способствует росту спроса на американское зерно. Одним из основных конкурентов в США видят Россию, которая, по мнению ряда экспертов, уже через несколько лет способна побороться с Америкой за звание крупнейшего мирового экспортера пшеницы.



Кукуруза.



Резкое снижение наблюдалось и в ценах на кукурузу. В настоящий момент июльский контракт торгуется в районе $3,36 за бушель ($132,28 за тонну), так дешево кукуруза стоила последний раз в начале октября 2009 года. Как и в случае с пшеницей, фундаментальные факторы пока говорят не в пользу роста цен. По прогнозам Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации (FAO) ООН, в этом маркетинговом году мировое производство зерна (включая кукурузу) достигнет 2,28 млрд. тонн, что является вторым по размеру урожаем за всю историю. При этом спрос достигнет 2,27 млрд. тонн, что всё же меньше показателей производства. Таким образом, в долгосрочной перспективе динамика цен на зерно скорее предполагает нисходящее движение.

Дневной график. Июльский фьючерс на кукурузу



Свинина.



Снижаются в последние торговые сессии и цены на свинину, которые опустились в район отметки $0,77 за фунт ($1694 за тонну). В целом нынешняя динамика отражает ситуацию на оптовом рынке мяса, где цены также снизились до минимумов последних двух месяцев. Негативное влияние оказывает и укрепляющийся доллар, делающий экспорт американской свинины более дорогим на внешних рынках. Между тем, дальнейшего сильного падения цен мы всё же не ожидаем, поскольку по-прежнему наблюдается некоторый физический дефицит поголовья свиней в США.

Обзор "УНИАН-Экономике" предоставила ФК "Калита-Финанс"