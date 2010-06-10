Градосовет одобрил проект реконструкции мини-хлебзавода

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект реконструкции объекта незавершенного строительства (мини-хлебзавода) с надстройкой и пристройкой под медицинско-оздоровительный центр по ул. Островского, 46 в Соломенском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания секции Градосовета.

Проект разработан компанией «Базис-Проект» по заказу медицинско-оздоровительного центра «Кипарис».

Проект предусматривает завершение строительства двухэтажного существующего недостроенного здания, которое было выкуплено заказчиком у бывшего владельца, занимавшегося строительством мини-хлебзавода. Планируется, что это будет 5-этажное здание общей площадью 5,6 тыс. кв. м. В нем разместятся тренажерный зал, салон красоты, аптечный киоск, процедурные кабинеты и др. Проектом также предусмотрена автостоянка на 14 машиномест. Площадь участка под застройку составляет 0,12 га.

Проектировщик планирует получить разрешительную документацию на начало строительства к сентябрю т.г.